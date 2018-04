Remsbahn Streit um Entschädigung von Fahrgästen

Im Oktober 2016 sollte auf der Remsbahn mit den neuen Doppelstockwagen alles besser werden. Doch der Ärger setzte sich fort – und manch einer sehnte sich schon nach den alten Silberlingen zurück. Eine Leserin saß wegen Stromausfall im neuen Doppelstockwagen fest und verpasste zwei S-Bahnen in Richtung Stuttgart. Erstens habe sie von der Bahn keinerlei Informationen bekommen, wie lange der Zug noch steht, beklagt die Frau. Und zweitens ließen sich die Türen nicht öffnen.

Die neuerliche Panne bei einem Regionalzug ist ein Zeichen, dass der Regionalverkehr noch immer nicht rundläuft. Ende Februar 2018 gab das Land Baden-Württemberg bekannt, dass die Regionaltochter der Bahn für die Zugausfälle 2017 eine Vertragsstrafe von elf Millionen Euro zahlen müsse. Eine Rekordsumme für Zugausfälle. – DB-Jahreskarten-Inhaber aus dem Ostalbkreis hatten von der Bahn übrigens direkt Entschädigungen bekommen. Und zwar einen Reisegutschein in Höhe eines Monatsbetrags. Kunden, die auf die S-Bahn ausweichen konnten, gingen leer aus.

Vor dem Hintergrund der Millionen-Entschädigung haben die beiden Landtagsabgeordneten Gernot Gruber (SPD) und Jochen Haußmann (FDP) im März gefordert, die Fahrgäste ebenfalls zu entschädigen: „Dass das Land Millionen kassiert, die Fahrgäste aber als eigentlich Geschädigte aufgrund der vertraglichen Situation leer ausgehen, ist den Betroffenen nicht zu vermitteln“, begründeten Gruber und Haußmann ihren Vorstoß.

„Eine fahrgastfreundliche Regelung zu finden, ist auch in meinem Sinne“

Jetzt liegt die Antwort des Stuttgarter Verkehrsministeriums vor. Es lehnt ab, auch die Fahrgäste an den üppig gefüllten Entschädigungstopf des Landes zu lassen. Zwischen Fahrgästen und dem Land bestehe kein direktes Vertragsverhältnis, begründet Verkehrsminister Winfried Hermann in einem Brief an Gruber und Haußmann, weshalb es kein Geld für die Fahrgäste gibt. Der Wunsch sei nachvollziehbar. Das Ministerium tüftele an einer Kundengarantie, die Entschädigungen künftig ermöglichten. Wie? Das könne derzeit „aufgrund der Komplexität des Themas und auch der Vielzahl an Akteuren“ nicht gesagt werden. „Eine fahrgastfreundliche Regelung zu finden, ist auch in meinem Sinne“, vertröstete Hermann die beiden oppositionellen Abgeordneten.

Die elf Millionen Euro Vertragsstrafe wolle das Verkehrsministerium lieber für Verkehrsverbesserungen ausgeben:

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 verkehren die Züge der Remsbahn unter der Woche und auch am Wochenende mit mindestens vier Doppelstockwagen. So ließen sich unerwartete Fahrgastspitzen zuverlässiger bedienen. „Insbesondere bei Störungen soll die Betriebsabwicklung stabilisiert werden.“

Nicht zufrieden mit der Antwort des Verkehrsministers

Verbesserungen gebe es auch auf der Murrbahn. Seit Dezembers seien neue Züge vom Typ Talent 2 im Halbstundentakt unterwegs. Des Weiteren seien spürbare Fahrzeitgewinne zwischen Schwäbisch Hall-Hessental und Stuttgart von bis zu 15 Minuten erreicht worden.

Haußmann und Gruber sind mit Hermanns Antwort keineswegs zufrieden. „Verkehrsminister hält Bahnkunden in Sachen Entschädigung hin“, haben sie ihre gemeinsame Pressemitteilung überschrieben. Nicht nur, weil die Fahrgäste leer ausgehen. „Auch konkrete und verbindliche Aussagen für weitere Verbesserungen auf der Murr- und der Remsbahn, die aus der Pönale finanziert werden könnten, sind dem Antwortschreiben des grünen Ministers nicht zu entnehmen“, beklagen Gruber und Haußmann. Winfried Hermann sei allzu vage geblieben, zumal die angeblichen Verbesserungen bereits seit Dezember 2017 laufen und nichts mit der Vertragsstrafe zu tun haben. „Die Antwort des Ministers erschließt der dringend benötigten Verlässlichkeit im Schienenpersonennahverkehr keine Perspektive.“

Die Deutsche Bahn hat den Lokschaden bestätigt. Im Triebfahrzeug sei am Mittwochnachmittag eine Sicherung durchgebrannt, sagte ein Bahnsprecher. Nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren – könne er, dass die Zugtüren nicht aufgingen. Auf den Bahnsteigen seien die Fahrgäste vom Zugausfall informiert worden. Ob auch eine Durchsage im Zug erfolgt sei, wisse er nicht.