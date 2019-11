Remsbahn zwischen Gmünd und Schorndorf Reportage: Eine morgendliche Pendlertour mit dem Ersatzbus

Hoppla, das könnte ja schlimmer sein: Punkt 7 Uhr sollen die Ersatzbusse in Gmünd abfahren, zehn Minuten vor der Zeit stehen sie schon bereit, die per Zug aus Aalen kommende Kundschaft steigt Richtung Stuttgart ein, jeder findet einen Sitzplatz. Ein junger Mann – er muss zum Flughafen – klappt ein Buch auf: Cody McFadyen, „Ausgelöscht“, ein Serientäter-Reißer. Auf dem Sitz daneben: ein Aalener, unterwegs zum Job in die Landeshauptstadt, ein leidgestählter Pendel-Routinier. Früher, wenn wegen Bauarbeiten Ersatzverkehr eingerichtet werden musste, war die Organisation oft „neben der Kappe“, erzählt der Aalener. Man stand „in den Gängen, Rucksack an Rucksack“. Heute aber: „Es entwickelt sich ganz gut.“

In Lorch steigt eine Frau zu. Allmorgendlich stellt sie dort ihr Auto auf den Park&Ride-Platz und nimmt den Zug gen Stuttgart. Sie kommt aus Wäschenbeuren. Dass an diesem Donnerstag nur Busse verkehren, hat sie vorab gar nicht mitgekriegt, es gab morgens in Lorch dazu auch „keine Informationen am Bahnsteig“. Aber Pendler wissen Schicksalsgemeinschaften zu schmieden: Ruck, zuck bildete sich „ein Rudel“, gemeinsam fanden sie den Weg zur Ersatzbus-Haltestelle.

Verschmähte Liebe: Welcher Pendler kennt das nicht?

Alle Zugpendler teilen einen Herzschmerz: Sie sind unglücklich verliebt. Fühlen sich der Bahn nahe. Und müssen immer wieder erleben, dass ihre Gefühle nur halbherzig erwidert werden. „Man kämpft fürs Klima, aber es funktioniert nicht“, sagt die Wäschenbeurerin. Jede und jeder hier im Bus hat eine Geschichte zu Go-Ahead auf der Pfanne. Der Aalener zum Beispiel fuhr neulich in Stuttgart ein, der Zug war „brechend voll“ – als die Leute aussteigen wollten, „ging die Tür nicht auf“.