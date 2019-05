Remseck 16-Jährige stürzt in Neckar und ertrinkt

Remseck am Neckar.

Eine 16-Jährige ist in Remseck (Kreis Ludwigsburg) in den Neckar gestürzt und ertrunken. Nach ersten Ermittlungen hatte die Jugendliche in der Nacht zum Sonntag wohl mit zwei weiteren Personen am Neckarstrand alkoholische Getränke getrunken, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Aus unbekannten Gründen "geriet" sie von einem Holzsteg aus ins Wasser und wurde von der Strömung erfasst, hieß es.