Remseck-Aldingen Brand in Mehrfamilienhaus: ein Leichtverletzter

Die zwei noch verbliebenen Bewohner wurden durch Rettungskräfte in einen sicheren Bereich im Gebäude gebracht, bis der Brand um 17.15 Uhr gelöscht war. Danach erst konnte die Feuerwehr ein gefahrloses Verlassen des Hauses zu gewährleisten. Die beiden Bewohner waren während der gesamten Einsatzmaßnahmen unter der Obhut der Rettungskräfte.

100 000 Euro Sachschaden

Eine Person wurde durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der 43-jährige Bewohner wurde vom anwesenden Bürgermeister in einer städtischen Einrichtung untergebracht. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren Remseck am Neckar und Kornwestheim waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen und 78 Wehrleuten (Feuerwehr Remseck eine Drehleiter/Feuerwehr Kornwestheim eine Drehleiter) vor Ort. Der Rettungsdienst hatte fünf Fahrzeuge und 17 Helfer eingesetzt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg befand sich mit zwei Streifenbesatzungen am Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.