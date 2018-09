Remseck am Neckar Trainer soll fünf Kinder und Jugendliche missbraucht haben

Remseck am Neckar. Ein Jugendtrainer aus dem Landkreis Ludwigsburg soll fünf Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der 19-Jährige arbeitete bei drei Vereinen in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) als Trainer und Projektleiter. Ermittler nahmen den Tatverdächtigen vor drei Wochen fest, er sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.