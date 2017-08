Remseck am Neckar.

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Der 53-jährige Radler war am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf einem Feldweg in Richtung Ludwigsburg unterwegs. An einer Kreuzung stieß er mit dem Renault einer 56-jährigen zusammen, die aus Richtung des Oßweiler Wegs herangefahren war. Der 53-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Er erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.