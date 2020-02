Remseck.

Nach einem Unfall in Remseck ist die Neckarbrücke zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr ausgewichen und dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Ob es Verletzte gibt, ließe sich nicht mit Sicherheit ausschließen, so eine Sprecherin. "Ein Rettungswagen wurde aber nicht angefordert." Die Polizei vor Ort warte nun auf den Abschleppdienst, der bereits bestellt worden sei. "Meine vorsichtige Prognose lautet, dass die Brücke gegen 10.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben wird", so die Sprecherin der Polizei.