Remseck Brandursache nach Feuer bei Autoverwerter unklar

Remseck.

Nachdem bei einem Feuer rund 100 schrottreife Autos auf dem Gelände eines Autoverwerters in Remseck zerstört wurden, ist die Brandursache weiter unklar. Bislang konnten Ermittler die ausgebrannte Lagerhalle noch nicht betreten können, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Mittwoch mit. Sie sei noch einsturzgefährdet, sagte ein Sprecher.