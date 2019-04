Remseck Fahrlässige Körperverletzung: Karussell-Betreiber verurteilt

Die Amtsrichterin in Ludwigsburg erklärte aber, dass sie seine Schuld als gering ansehe und verwarnte ihn daher nur. Sie sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass der Schausteller das Gerät für ein Stadtfest in Remseck nicht sorgfältig kontrolliert habe. Im Juli vergangenen Jahres löste sich mitten in einer Fahrt eine Gondel. Grund dafür sei das Fehlen einer Befestigung gewesen. Drei der Kinder saßen im Karussell, eines wurde von herunterfallenden Teilen getroffen.

Die Richter hielt dem 48-Jährigen vor: "Sie hätten nun mal sehen müssen, dass da eine Mutter nicht da war oder locker saß." Dass er das Karussell trotzdem fahren ließ, müsse man ihm zum Vorwurf machen. Dennoch sei die Verantwortung für den Unfall eher gering.

Eigentlich sollten die drei Jungen und ein Mädchen als Zeugen aussagen. Nach der ersten Befragung entscheidet die Richterin, "dass es doch zu hart für die Kinder ist, noch mal darüber zu sprechen." Kurz zuvor hatte ein 12-Jähriger seine Schilderungen abgebrochen und zu weinen angefangen.