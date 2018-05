Remseck Fahrzeug mit Gastank ausgebrannt

Remseck.

Nahe einer Tankstelle in der Aldinger Straße in Remseck ist am Dienstag um die Mittagszeit ein Chrysler Voyager mit Gastankbefüllung ausgebrannt. Laut Polizei hatten Fahrer und Beifahrer gegen 12.15 Uhr eine Rauchentwicklung am Fahrzeug und kurz darauf eine Entzündung bemerkt. Vernünftigerweise steuerte der Fahrer nicht das Tanksellengelände an, das er gerade passierte, sondern stellte den Wagen in sicherer Entfernung von der Tankstelle ab und alarmierte dann Feuerwehr und Poliizei.