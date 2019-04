Remseck-Hochdorf.

Beim Brand eines Wohnhauses in Remseck-Hochdorf (Landkreis Ludwigsburg) sind mindestens zwei Personen verletzt worden - eine davon schwer. Beide wurden nach Polizeiangaben vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr ist am Montagabend (29.04.) kurz nach 21 Uhr alarmiert worden, dass ein Wohnhaus in der Affalterbacher Straße brennt. Seit 21.40 Uhr ist der Brand gelöscht. Vor Ort war unter anderem die Abteilung Bittenfeld der Feuerwehr Waiblingen.