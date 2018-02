Remseck Schwerer Unfall: Hubschrauber im Einsatz

Remseck.

In Remseck ist am Montag (19.02.) eine Person bei einem Unfall verletzt worden. Eine A-Klasse war an der Kreuzung zwischen der Landesstraße in Richtung Hochberg und der Ludwigsburger Straße mit einem LKW zusammengestoßen. Anschließend prallte die A-Klasse gegen eine Wand. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit noch unklar. Die Polizei sei (Stand 13.40 Uhr) noch immer mit der Unfallaufnahme vor Ort beschäftigt.