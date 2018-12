Remseck Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Remseck.

Am Dienstag gegen 17.40 Uhr sind drei Personen bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Neckargröningen und Remseck-Hochberg schwer verletzt worden. An einer Einmündung wollte ein in Richtung Hochberg fahrender 52-jähriger Ford-Fahrer bei Grünlicht nach links in die Kreisstraße abbiegen. Dabei beachtete er nicht eine aus der Gegenrichtung ebenfalls bei Grünlicht geradeaus fahrende 21-jährige Fahrerin eines Peugeot und kollidierte mit dieser.