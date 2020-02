Remshalden Aldi will in Grunbach bauen: Woran hakt es?

Remshalden.

Von diesem Projekt hat man so lange nichts mehr gehört, dass einige es bereits für tot halten. Kommt er oder kommt er nicht, der Aldi? So fragen sich viele in Grunbach. Bereits im Sommer 2018 hat der Remshaldener Gemeinderat eigentlich alle Ampeln auf Grün gestellt und den Beschluss zur Auslegung des Bebauungsplans gefasst. Noch im gleichen Jahr, so hieß es damals, könnte Aldi Baurecht bekommen für seinen neuen Markt in der Rommenhöllerstraße, auf dem Areal, auf dem einmal die Firma Rommenhöller saß. Doch es kam anders.