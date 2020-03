Remshalden Angriff auf Anwalt von Gärtnerei Gropper

Leibfritz und Gropper erzählen ihn folgendermaßen: Weil sie Zugang zum Strom-Verteilerkasten wollten, versuchten sie, den Verpächter telefonisch zu erreichen, und klingelten bei diesem, aber aus seiner Wohnung auf dem Gärtnereigelände kam kein Lebenszeichen. Also schlugen sie die Scheibe in der Tür zum Sicherungskasten ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Dazu habe er das per Gerichtsurteil bestätigte Recht, sagt Martin Gropper. Drinnen sahen sie herausgedrehte Sicherungen. Und dann: „Dann ist er reingestürmt gekommen. Er ist sofort auf meinen Anwalt los.“

Hendrik Leibfritz sagt: „Der hat versucht, mich zu würgen.“ Das sei dem Verpächter aber nicht gelungen, weil Gropper ihn von hinten weggezogen habe. Als die Hand des Angreifers abrutschte, zog sich Leibfritz einen Kratzer am Hals zu. Das sei aber nicht so dramatisch, meint er. „Was ich nicht so schnell vergessen werde, ist das, was danach passiert ist.“ Als Gropper und er sich zurückziehen wollten, habe der Verpächter ihn von hinten gepackt und ihn in Richtung Tür geschoben – das heißt, in Richtung der zerschlagenen Glasscheibe, deren scharfkantige Reste sich noch im Rahmen befanden. Auch hier habe Martin Gropper den Verpächter glücklicherweise zurückhalten können. „Ich bin mit meinem Gesicht zehn Zentimeter vor den Glasscherben zum Halten gekommen.“ Martin Gropper meint: „Er wäre sonst auf der Intensivstation gelandet.“ Der Gärtner sagt: „Ich habe mit ihm schon viel mitgemacht, auch solche Situationen. Aber so was Schlimmes habe ich noch nie erlebt.“

Warum läuft dieser Mann noch frei rum?

Und das will was heißen, denn Gropper erlebt mit seinem Betrieb schon seit beinahe zehn Jahren eine schier unglaubliche Serie von Sachbeschädigungen und Gewaltakten. Sein Verpächter streitet alle Vorwürfe, er stecke dahinter, konsequent ab. Teilweise konnte er dennoch überführt werden, zum Beispiel durch Bilder von Überwachungskameras. Doch meist fiel immer just dann der Strom - und damit auch die Kameras - aus, bevor wieder etwas passierte und Steine in Scheiben flogen, Reifen zerstochen oder Autos beschmiert wurden. 2018 brannte die Gärtnerei. Gegen den Verpächter wurde wegen Brandstiftung ermittelt. Doch die Ermittlungen wurden ergebnislos eingestellt. „Man konnte trotz bestimmter Verdachtsmomente nicht mit einem hinreichenden Grad der Wahrscheinlichkeit den Tatnachweis führen“, sagte Heiner Römhild, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart, damals.

Wenig später wurde der Verpächter dann zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, weil er einen von Martin Gropper engagierten Sicherheits-Dienstmitarbeiter mit einer Eisenstange attackiert hatte: 16 Monate ohne Bewährung. Dazu kamen zwölf Monate ohne Bewährung wegen Körperverletzung für einen tätlichen Angriff auf einen Mieter in seinem Haus auf dem Gärtnereigelände.

Was sich alle deswegen immer wieder fragen: Warum läuft dieser Mann noch frei rum? „Der gehört aus meiner Sicht weggeschlossen“, sagt Rechtsanwalt Hendrik Leibfritz. Und das meine er nicht erst seit dem aktuellen Angriff auf seine Gesundheit.

„So einen Menschen kann man nicht frei rumlaufen lassen“

Dass der Verpächter nicht hinter Gittern sitzt, hat mit dem Resozialisierungsgedanken zu tun, der im deutschen Rechtssystem einen hohen Stellenwert einnimmt. Ulrich Schiefelbein, der Leiter der Justizvollzugsanstalt Ulm, erklärte bei anderer Gelegenheit auf Anfrage: Wenn jemand sich gut führe, könne er im offenen Vollzug Freigang bekommen, besonders dann, wenn er einen Job habe. „Die Prämisse, den Arbeitsplatz zu erhalten, ist sehr hoch. Das versucht man unter allen Umständen.“

Ja, gibt Rechtsanwalt Hendrik Leibfritz zu: „Man muss jedem das Recht zugestehen, sich zu resozialisieren.“ Jedoch: „Bei diesem Mann glaube ich nicht mehr daran. So einen Menschen kann man nicht frei rumlaufen lassen.“

Im aktuellen Fall hat Hendrik Leibfritz Anzeige bei der Polizei erstattet. Aus seiner Sicht handle es sich juristisch betrachtet auf jeden Fall um Körperverletzung. Ob man versuchte gefährliche oder schwere Körperverletzung daraus machen könne, weil der Verpächter versucht habe, ihn in die Scherben zu schieben, das müsse die Staatsanwaltschaft beurteilen.

Mit dem Angriff auf Hendrik Leibfritz war es in der vergangenen Woche übrigens bei Martin Gropper noch nicht vorbei. Die Eingangstür der alten Blumenmarkthalle sei eingeschlagen, die Reifen eines Fahrzeugs und eines Anhängers zerstochen worden. Die Plakate mit dem Hinweis, dass er umgezogen sei, seien heruntergerissen. „Er hat richtig gewütet“, sagt Gropper.