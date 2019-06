Remshalden.

Ein Bauarbeiter hat sich am Dienstag kurz vor 9 Uhr bei einem Sturz schwer verletzt. Laut Polizeimeldung baute der Mann gerade ein Gerüst in der Fellbacher Straße auf, als er von einem ca. 1,5 Meter hohen Gerüst in die Tiefe stürzte. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste.