Remshalden Der Maulwurf wartet auf dem Rathausflur

„Maulwurf gefunden“, so betitelte die Gemeinde Remshalden eine kleine Meldung im Mitteilungsblatt mit Beschreibung: „Er ist ca. einen halben Meter hoch und fast genauso breit.“ Nachdem die Maulwurf-Figur es zu einiger Berühmtheit gebracht hatte, als er Mitte Juni für ein paar Tage auf dem Erdhügel des neuen Kreisverkehrs in Grunbach saß, hockt er jetzt in Wartestellung auf einem Rathausflur. Der Wind hatte die Figur vom Hügel geweht, eine Passantin ihn mitgenommen und im Rathaus abgegeben. Die Gemeinde behandelt ihn nun wie eine Fundsache, der Maulwurf hat die Nummer 88/17.

Bislang hat sich der Maulwurf-Besitzer allerdings immer noch nicht gemeldet. Auch die Gemeindeverwaltung zeigt sich jedoch weiterhin interessiert daran, wer das Kunstwerk aus Pappmaché geschaffen und auf den Kreisel-Hügel gesetzt hat. Bürgermeister Stefan Breiter hat sich bereits als Fan geoutet. „Ich habe den Maulwurf ja jetzt nur auf Fotos sehen können, finde ihn aber total witzig und die Idee genial“, schrieb er im sozialen Netzwerk Facebook. „Ich bin für eine dauerhafte Installation in einer etwas stabileren Ausführung.“

Dazu, so präzisierte die Gemeindeverwaltung, müsse man aber prüfen, ob es erstens verkehrsrechtlich möglich ist, eine Figur in der Kreiselmitte zu installieren, und zweitens technisch machbar. Denn so wie er ist, kann man den Maulwurf definitiv nicht auf dem Kreisverkehrs-Hügel aufstellen, sonst nimmt ihn der nächste Windstoß wieder mit. Schon jetzt ist die Figur durch ihren Sturz wohl etwas ramponiert.

Voraussetzung für alle Ideen und Pläne mit dem Maulwurf ist jedoch, dass sein Besitzer oder seine Besitzerin sich meldet. Derzeit gibt es immer noch keinen Hinweis in irgendeine Richtung. Wer etwas weiß oder sich outen möchte, kann sich gerne unter 0 71 81/92 75 21 oder per E-Mail an schorndorf@zvw.de in der Zeitungsredaktion melden. Wir behandeln alle Informationen, wenn gewünscht, vertraulich.

Namensvorschläge für den Maulwurf gibt es übrigens schon einige, die in der Remshalden-Facebook-Gruppe gepostet wurden: Günther, Ernst, Detlef, Stefan, Kreisel-Kralle oder Remsi.