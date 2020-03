Remshalden.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos am Ortsausgang Hebsack sind am Freitag nach Polizeiangaben drei Menschen verletzt worden. Ein 16-jähriger Fahrradfahrer wollte laut Polizei aus einem Feldweg nach links in Richtung Winterbach abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 20-jährigen VW-Fahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Autofahrer aus und kam beim Gegenlenken auf die linke Fahrspur. Hier kollidierte er mit dem Audi einer entgegenkommenden Frau frontal. Der VW-Fahrer, seine 17-jährige Beifahrerin sowie die Audi-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.