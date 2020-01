Remshalden Ehemalige Realschule liegt schon halb in Trümmern

Einige Zeit brauchen die Bagger auch noch, um die Bodenplatten des Schulgebäudes aufzumeißeln. Wenn die Trümmer schließlich weg sind, will JMS der Gemeinde Remshalden ein geräumtes und eingeebnetes Gelände hinterlassen. Die Gemeinde will dort Rasen säen, damit eine Wiese sprießt, bis auf dem Areal ein Wohngebiet entsteht. Das wird in diesem Jahr aber nicht mehr passieren – und wohl auch nicht sehr bald im nächsten. Die Gemeinde steht nach wie vor ganz am Anfang des Planungsprozesses. Am Donnerstag, 30. Januar, gibt es um 19 Uhr eine Infoveranstaltung im IHK-Bildungshaus in der Goethestraße, zu der alle Bürger eingeladen sind. Dort werden auch die Ergebnisse eines Verkehrsgutachtens zum geplanten Wohngebiet vorgestellt.