Remshalden Erfolgreiche Premiere des Remshaldener Straßenfestes im Bürgerpark

So richtig glücklich waren die Organisatoren und auch viele Besucher in den letzten Jahren nicht mehr mit dem zwischen Grunbach und Geradstetten hin und her pendelnden Straßenfest, und auch der letztjährige Versuch mit dem Schulhof der Realschule war nicht so richtig überzeugend. Warum also nicht etwas Neues wagen und das Glück, den zur Gartenschau konzipierten Bürgerpark als Straßenfestfläche zu nutzen und das Festareal – wenn schon, denn schon – gleich noch auf die Kreisstraße auszudehnen?! Ein Fest zumal in der geografischen Mitte der beiden großen Remshaldener Ortsteile, das damit auch den Namen „Remshaldener Straßenfest“ verdient.

Spielplatz deckt schon einen Teil der Kinderbetreuung ab

„Alle Beteiligten sind gespannt, wie diese Premiere verläuft“, sagte Bürgermeister Reinhard Molt in seiner musikalisch von der Jugendkapelle des Musikvereins Geradstetten umrahmten Begrüßung. Und er stellte schon mal in Aussicht, dass nicht auszuschließen sei, dass dieses Fest auch künftig im Bürgerpark stattfinden könnte. Auch wenn es nicht ganz einfach werden dürfte, jedes Mal beim Landratsamt auch die Sperrung der Kreisstraße durchzusetzen. Und ein gutes Argument für die Beibehaltung des neuen und durchaus charmanten Austragungsortes, der Platz für insgesamt drei größere und kleinere Bühnen – außer der Musikvereins-Bühne auch noch die Gemeindebühne und die Kinderbühne – bot, hatte Molt auch gleich parat: Die Zahl der teilnehmenden Vereine und Gruppierungen ist gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen – auf nahezu 30. Nicht zu vergessen, dass mit dem tollen Kinderspielplatz im Bürgerpark auch ein Großteil der Kinderbetreuung abgedeckt ist – was natürlich nicht heißt, dass sich nicht auch noch einige Vereine ins Zeug gelegt haben, um zusätzliche Angebote für Kinder zu machen. Und auch der Shuttle-Bus, der die Besucher aus allen Ortsteilen zum Festplatz brachte, wurde allseits gelobt – auch wenn sich zwei ältere Damen aus Grunbach sorgten, wie sie denn am Sonntag ohne direkte Zufahrt zum Fest ihren Kuchen anliefern sollten.

Besonderen Dank sagte Molt an die Anwohner am östlichen Grunbacher Ortsrand, die das Straßenfest zum ersten Mal vor der Haustür und vor der Nase hatten – und außer mit der Sperrung der Kreisstraße und den damit verbundenen Umwegen auch noch den unvermeidlichen Parksuchverkehr aushalten mussten.