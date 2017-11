Remshalden Erhebliche Mängel: Sattelzüge aus Verkehr gezogen

Bei der Kontrolle auf der B 29 auf Höhe Remshalden stellten die Kontrollbeamten erhebliche Mängel an den Fahrzeugen fest, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Den Fahrzeuglenkern droht ein Bußgeld in Höhe von 21 000 und 7 000 Euro.

An beiden Fahrzeugen lagen technische Mängel an der Bremse, dem Druckluftkessel, der Beleuchtung und der Ölleitung vor. Die AdBlue-Einspritzung war manipuliert, was zu einer Veränderung der Euro-Klasse führte und die Mautgebühr veränderte. Weiter wurden die Lenk- und Ruhezeiten überschritten. Eine gültige Transportlizenz lag nicht vor. Darüber hinaus war an einem Sattelauflieger der Rahmen gerissen und die Bremsleistung ungenügend.

Die Fahrzeuge wurden stillgelegt und ein Gutachter hinzugezogen.