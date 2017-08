Remshalden Feuer auf Firmengelände

Remshalden.

Ein brennender Gabelstapler in einer Remshaldener Firma in der Rathausstraße im Ortsteil Geradstetten hat am Mittwochabend ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine Spaziergängerin hatte hinter einem Rolltor des Firmengebäudes Rauch und Feuerschein gesehen und die Feuerwehr gerufen. Diese wurde um 20.44 Uhr von der Leitstelle alarmiert. Da man von einem Gebäudebrand ausgehen musste, rückten die Remshaldener Wehr mit fünf Fahrzeugen und die Drehleiter aus Schorndorf an.