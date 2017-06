Remshalden Feuerwehreinsatz wegen umgestürztem Baum

Remshalden.

In der Straße Am Kelterwiesenbach ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Baum umgestürzt und auf die Straße gefallen. Die Remshaldener Feuerwehr wurde deswegen am frühen Morgen um 5.16 Uhr alarmiert und rückte aus. Die Feuerwehr zersägte den Baum, um die Straße wieder freizumachen.