Remshalden Geflügelstall brennt: 13 Tiere sterben in Flammen

Die Feuerwehr Remshalden musste zu einem Einsatz am Schönbühl anrücken. Ein Zeuge meldete gegen 23.45 Uhr Flammen. Auf einem Grundstück brannte nach ersten Angaben der Polizei ein Gartenhaus. Auch Geflügelställe in unmittelbarer Nähe standen in Flammen. Die Feuerwehr musste mit Atemschutzmasken löschen. Von den Tieren in den Ställen konnten 13 nicht mehr gerettet werden.

Die Polizei suchte mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber die Umgebung nach einem möglichen Täter ab. In letzter Zeit gab es häufiger Brände in dieser Gegend. Ob hier eine Verbindung besteht, steht noch nicht fest.

Mehr dazu lesen Sie in Kürze hier.