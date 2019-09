Remshalden-Geradstetten Edeka schließt: Wie geht es weiter?

Seit Juni steht das Edeka-Aus fest. Seit einer Woche informiert nun auch ein Aushang an der Tür die Edeka-Kunden über das konkrete Schließungsdatum am 28. September. Doch schon zuvor war das nahende Ende des Supermarktes spürbar. Bereits seit Juni war die Frischetheke aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr in Betrieb. Nach und nach machte sich dann auch an anderen Stellen der Abverkauf bemerkbar.

Ein Teil des Sortiments, Obst und Gemüse, Molkereiprodukte oder Tiefkühlwaren, sind schon eine Weile abverkauft. Ein kleiner Teil am Samstagabend verbliebenen Waren werde vermutlich in den anderen Markt von Edeka-Betreiber Alexander Schieber nach Kernen-Rommelshausen umgelagert, berichtet Christhard Deutscher von der Edeka-Südwest-Zentrale in Offenburg. Von dort kam auch die Entscheidung, den Markt wegen der „betriebswirtschaftlichen und baulichen Rahmenbedingungen“ sowie der „perspektivischen Entwicklungsmöglichkeiten am bestehenden Standort“ aufzugeben.

Schließung sei nicht abzuwenden gewesen