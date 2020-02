Remshalden-Geradstetten Warum Rechte europaweit einen Flüchtling feierten

Diese "Nachricht" kam beim Publikum offenbar so gut an, dass sie in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Europaweit wurde der angebliche Deutsche in den sozialen Medien für seine mutmaßliche Notwehr am Bahnhof Geradstetten gefeiert. Endlich ein Einheimischer, der sich gegen gewalttätige Zuwanderer wehrt, so der Tenor. Wie sich jetzt herausstellt, hat die europäische Rechte ihre Heldenerzählung rund um einen Flüchtling gesponnen.

Die ursprüngliche Meldung der Bundespolizei

Die Polizeimeldung vom 2. Januar lautete: