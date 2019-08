Remshalden Gravierende Mängel an den Sportstätten

Neue Projekte

Der Vereinsvorsitzende Markus Kilian stellte bei der Hauptversammlung einige neue Projekte der SVR vor, die bereits laufen oder noch starten. Zum ersten Mal haben in diesem Jahr alle Sportabteilungen gemeinsam einen Stand auf dem Remshaldener Straßenfest organisiert. Er hatte mehr als 100 Quadratmeter Fläche und wurde an beiden Festtagen bewirtet. Außerdem übernehmen die SVR und ihre Abteilungen an mehreren Wochenenden Bewirtungen im Remshaldener GartenschauBürgerpark.

Das neue Sportprojekt „Functional-Fitness-Zirkel“ hat die SVR im Frühjahr 2019 gestartet. Dabei verwandelt sich im zweiwöchentlichen Rhythmus die Geradstettener Wilhelm-Enßle-Halle in ein Fitness-Studio. Trainieren darf jeder nach dem eigenen Fitness-Zustand.

Zwei weitere Projekt der SVR sind die Mitwirkung bei der Sportentwicklungsplanung für die Gemeinde mit dem Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) und die neue SVR-App für Mobilfunkgeräte und Tablets, die Mitglieder und Interessierte über aktuelle Termine, Hallenzeiten, Themen, Kontakte und Sportergebnisse informiert.