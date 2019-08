Remshalden-Grunbach Anwohner ärgern sich über Parkchaos am Bürgerhaus

Negative Antwort für beide Vorschläge

Monatelang tat sich dann nichts und es kam auch keine Antwort über das Ergebnis der Prüfung zur Umsetzbarkeit. Dann wandten sich die Anwohner wieder an die Zeitung. Auf unsere Anfrage nahm nun Bürgermeister Reinhard Molt Stellung. Die lange Verzögerung, so seine Erklärung, sei in der Vakanz der Stelle des zuständigen Sachgebietsleiters im Rathaus begründet gewesen. Nun gibt es ein Ergebnis: Für beide Vorschläge ist die Antwort negativ. An der Olgastraße besteht laut Bürgermeister „latent die Gefahr, dass der Fußgängerbereich durch Parker völlig verstellt werden würde“. Die Altkleidercontainer in der Bachstraße müssten dort bleiben, so Molt, da in der Olgastraße die Container entfernt werden sollten und in der näheren Umgebung keine mehr stehen würden.

Andere Wünsche der Anwohner wie einheitliche Parkzeitenregelungen für den Ortskern hält Reinhard Molt ebenfalls nicht für umsetzbar. Diese seien an den unterschiedlichen Stellen auf unterschiedliche Belegungs- und Nachfragezeiten angepasst.

Eine klare Absage gibt es weiterhin für den Wunsch nach Anwohnerparkausweisen. Das hieße konkret: dass die Anwohner unbegrenzt auf den öffentlichen Parkplätzen stehen dürften, bei denen derzeit den größten Teil des Tages eine Parkscheibenregelung gilt. Das heiße nicht, dass sie Privatparkplätze wollten, betont Norbert Winter. „Ich habe dann keinen Anspruch auf einen Platz. Aber wenn ich auf einem stehe, bekomme ich keinen Strafzettel.“ Doch den Parkausweisen erteilt die Verwaltung eine klare Absage. Das gebe es nur in größeren Gemeinden, so die Begründung. Außerdem verdränge man damit das Parkplatzproblem nur in angrenzende Gebiete.

Es ist ein vertracktes Problem, das ist auch den Anwohnern klar. Sie wünschen sich eben mehr Entgegenkommen von der Gemeinde. Und mehr Rücksicht von einigen Bürgerhaus-Nutzern. Die Zeiten hätten sich geändert, sagt Erhard Mutzke , der seit mehr als 50 Jahren dort wohnt. Auch früher habe es schon teilweise chaotische Zustände gegeben, als etwa in der „Traube“ noch Hochbetrieb gewesen sei, die heute nur noch selten geöffnet ist. Wenn mal jemand ungeschickt geparkt hätte, „dann ging man rüber in die Kneipe“, sagte Bescheid und „dann war es das“, Problem erledigt.

„Bürgernah? So haben wir das nicht erlebt“

Mit den Falschparkern, sagt Norbert Winter, könne man ja sogar leben. Allerdings hätten sie als Anwohner deutlich das Gefühl, dass der Gemeindevollzugsdienst beim Strafzettel-Verteilen mit zweierlei Maß messe und besonders dann sofort einen Verstoß ahnde, wenn mal ein Anwohner falsch parke. Wenn aber bei einer Hochzeit alles kreuz und quer vollstehe, dann fahre das Ordnungsamt durch und schreibe niemanden auf. Ob an diesem Vorwurf was dran ist, ließ sich für diesen Artikel nicht klären. Wie geht es nun weiter? Kleinigkeiten, Änderungen an den Parkzeiten könnten schon viel helfen, meint Norbert Winter. Aber er resigniert angesichts der Ablehnung, die er von Seiten der Verwaltung wahrnimmt – und ist befremdet: „So wie Herr Molt sich aufgestellt hat im Wahlprogramm, bürgernah, das Ohr am Bürger - so haben wir es nicht erlebt.“

Vielleicht bringt ja dieses Versprechen von Reinhard Molt die Wende, das er gegenüber unserer Zeitung gemacht hat: ein Termin für „Verwaltung vor Ort“ noch in diesem Jahr (siehe „Vor-Ort-Termin“).