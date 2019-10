Remshalden-Grunbach Ernst-Heinkel-Realschule wird für Abriss vorbereitet

Heute wird nicht mehr alles einfach plattgemacht

Bisher laufe alles nach Plan, berichtet Sabine Klein und tritt einen Schritt zurück, um einem Arbeiter Platz zu machen, der sich mit einer Schubkarre an ihr vorbeischlängelt und in einem Klassenzimmer verschwindet, aus dem leise Kratzgeräusche in den Flur dringen. Die Sonne scheint in das Klassenzimmer, in dem vereinzelt herumliegende Stühle und Pulte sowie Namen und Herzchen an der Tafel an alte Zeiten erinnern. Lange Kabel hängen von der freigelegten Decke. Ein Stapel Holzbalken und ein großer Haufen zerbrochener Gipskartonplatten bedecken den Boden.

„Die Platten haben wir mit dem Brecheisen runtergemacht“, erklärt ein Arbeiter, während ein anderer die staubigen Teile mit der Schaufel auf die Schubkarre lädt. Als sie voll ist, manövriert er sie durch ein großes Loch in der Flurwand, über eine kleine Bretterrampe auf das Dach eines ehemaligen Klassenzimmer-Containers ins Freie. Von dort oben schüttet er den Inhalt direkt in den großen Container für Gipskarton-Abfälle.

„Gesichert rückbauen heißt genau verkehrt herum vorzugehen wie beim Bau“, erklärt Markus Holzwarth. Für jeden einzeln zu entsorgenden Baustoff steht ein entsprechender Container auf dem Hof. „Früher wurde alles einfach plattgemacht, irgendwo abgeladen und vergraben. Das geht heute nicht mehr. Die Rückbautechnologie hat sich arg verändert.“ Allerdings müssten auch nicht alle Baustoffe von Hand ausgebaut werden. Schwere, metallische Teile zum Beispiel, wie etwa Heizkörper, sortiert später der Bagger mit einem Magneten aus.

Gründliche Planung verhindert unangenehme Überraschungen

Welche und wie viel Bau- und Schadstoffe überhaupt in dem Schulgebäude stecken, musste bereits im Rahmen eines Gutachtens während der Planungsphase festgestellt werden. Schließlich bemessen sich daran die kalkulierten Kosten für den Rückbau - Gefahrstoffe wie Asbest sind teuer zu entsorgen, wertvolle Rohstoffe zum Beispiel aus Kupferleitungen bringen dagegen Geld ein. „Die Menge an Schadstoffen hält sich hier erfreulicherweise in Grenzen“, berichtet Klein. Und Gott sei Dank seien die belasteten Lüftungskanäle auch von den Randalierern verschont geblieben, so dass die Experten sie bereits sicher und problemlos entfernen konnten.

Große Überraschungen habe es abgesehen vom Ausmaß der Zerstörung durch Vandalismus beim Rückbau bisher nicht gegeben, berichten Klein, Holzwarth und Treiber, während sie auf den mittleren, noch verwaisten Gebäudeteil zusteuern. An einem Treppenabgang liegt inmitten von Scherben ein alter Tresor. „War da noch was drin?“, fragt Holzwarth den Abbruchunternehmer Treiber. „Ja, ja, 30-, 40 000 Euro“, antwortet dieser schmunzelnd. Dann zückt Holzwarth seinen Fotoapparat. Von der Decke tropft Wasser. Am Boden hat sich rund um die herumliegenden Kabel und den Schutt schon eine Pfütze gebildet. „Das Foto brauch ich fürs Bautagebuch“, erklärt der Ingenieur und fügt beim Hinausgehen hinzu: „Bei so einem Projekt kann man auch noch im hohen Alter zum Schulabbrecher werden.“