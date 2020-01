Remshalden-Grunbach Neue Verkehrsführung fürs Gewerbegebiet Breitwiesen

Die neue Verkehrsregelung gilt nun allerdings vorerst nur für ein Jahr. Denn es gibt Bedenken der Polizei, wie Reinhard Molt berichtet. Da die Straße In den Breitwiesen sehr nah an der B 29 entlang verlaufe, bestehe es die Sorge, dass im Dunkeln „die Autofahrer auf der Bundesstraße den Eindruck kriegen, da kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen“. Das sei auch der Grund gewesen, dass man den Ringverkehr ursprünglich überhaupt so konzipiert habe. Um Irritationen bei Verkehrsteilnehmern auf der Bundesstraße vorzubeugen, will die Gemeinde weitere Gewächse zwischen der Straße und der B 29 pflanzen. Ein Jahr werde man ab Februar beobachten, wie die neue Verkehrsführung funktioniere, so der Bürgermeister. „Und wenn es funktioniert, dann wird es dauerhaft so bleiben.“

Wenn die Gemeinde wie geplant irgendwann auch noch die direkt an die Breitwiesen angrenzenden Riedwiesen als Gewerbefläche erschließt, wird es in der Mitte zwischen den Gebieten parallel zur bestehenden Fahrspur der Fellbacher Straße eine weitere geben. Dann ist auch hier eine Durchfahrt in beiden Richtungen möglich.