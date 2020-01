Remshalden-Grunbach Remsbrücke bis zu vier Monate voll gesperrt

Remshalden.

Die gute Nachricht für alle gleich vorweg: Die Brücke über die Rems im Westen des Remshaldener Ortsteils Grunbach ist nicht einsturzgefährdet. Aber damit es nicht so weit kommt und sie auf Dauer standhaft und sicher bleibt, will die Gemeinde Remshalden das Bauwerk an verschiedenen Stellen jetzt aufwendig sanieren.