Remshalden-Grunbach VW-Transporter kommt von B29 ab, Fahrer verletzt

Ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Transporters wollte die B29 an der Ausfahrt Grunbach verlassen. Hierbei kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte eine Wiese, schantze über einen dortigen Bach und kam anschließend zum Stehen.

Am VW-Transporter entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Außerdem kam es zu Flurschaden an der Wiese und ein Leitpfosten wurde beschädigt. Der Fahrer des Transporters wurde beim Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.