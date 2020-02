Remshalden-Grunbach Was passiert mit dem Gelände der alten Realschule?

Remshalden.

„Sie sehen es vielleicht, aber Sie hören es mit Sicherheit“, sagte Bürgermeister Reinhard Molt vor den 200 Menschen, die sich am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung der Gemeinde im IHK-Bildungshaus versammelt hatten. Die Rede war vom Abriss der alten Realschule, der im Moment in Grunbach-Süd im vollen Gange ist. Auf dem freigewordenen Areal könnte in den nächsten Jahren neuer Wohnraum für bis zu 230 Menschen entstehen. Die Planungen dafür werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Im Südteil könnte es in drei Jahren losgehen“, so Reinhard Molt.