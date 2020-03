Remshalden Grunbacher Brücke wird komplett gesperrt

Remshalden.

Ab Montag müssen sich die Grunbacher und ihre Gäste auf längere Wege einstellen. Die Brücke über die Rems in Grunbach-Süd wird wegen Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich zum 10. Juli komplett gesperrt, auch für Fußgänger und Radfahrer. Die Sanierung wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt ist die Vollsperrung der Brücke notwendig. Im Bauabschnitt zwei und drei wird die Brücke wieder halbseitig befahrbar sein, jedoch muss in dieser Bauphase die Einmündung Rommenhöllerstraße voll gesperrt werden. Während der gesamten Bauphase besteht in der Rommenhöllerstraße ein beidseitiges Halteverbot. Dies ist notwendig, um den Verkehr während der Umleitung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.