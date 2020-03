Remshalden Grundschulbetreuung wird teurer

„Wir sind in der Fraktion nicht einer Meinung“

Unumstritten war die Erhöhung im Gemeinderat nicht. „Wir haben im Verwaltungsausschuss mit uns gerungen, weil die Erhöhung doch erheblich ist“, sagte Lennard Volk von der Alternativen Liste. Für eine Erhöhung habe man sich dann aber doch ausgesprochen, hauptsächlich, weil die Leistung der Gemeinde eine freiwillige sei. Volk sprach sich für eine Ganztagsschule aus, räumte aber ein, dass die Verwaltung darauf nur bedingt Einfluss hat.

„Wir sind in der Fraktion nicht einer Meinung“, sagte Felix Wiesner (CDU), der die Gebührenerhöhung unterstützte. „Wir müssen beachten, dass die Kapazitätsgrenzen des Angebots erreicht sind und Anpassungen bei Ausstattung und Personal notwendig sind.“ Laut Hauptamtsleiterin Christine Kullen sind die räumlichen Kapazitäten sowohl in der Grundschulbetreuung in Grunbach als auch in Geradstetten begrenzt. „Im aktuellen Schuljahr 2019/20 mussten wir fünf Schülern und Schülerinnen absagen“, so Kullen.