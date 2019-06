Remshalden-Hebsack Unfall und Vollsperrung auf der B 29

Remshalden-Hebsack. Am Montagvormittag gegen 11 Uhr kam es auf der B 29 zwischen Schorndorf -West und Remshalden-Hebsack in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer war unterwegs von Schorndorf nach Waiblingen und übersah nach Angaben der Polizei, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Er krachte in den Mercedes eines 60-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt und musste noch vor Ort behandelt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.