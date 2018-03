Remshalden Im Rathaus droht ein Führungsvakuum

Am 22. April wählen die Urbacher ihren neuen Bürgermeister. Remshalden könnte dann innerhalb kurzer Zeit seine zweite Führungskraft verlieren, sollte der Technische Beigeordnete und Bauamtsleiter Dieter Schienmann die Wahl gewinnen. Schienmann würde in diesem Fall natürlich nicht sofort alles in Remshalden hinschmeißen, es wird eine gewisse Übergangsfrist geben, in der er weiter dort im Rathaus seinen Job versieht, bevor er seinen neuen als Chef in Urbach antritt. Aber es könnte für Remshalden dennoch bedeuten, dass für einen kurzen Zeitraum sowohl der Posten des Bürgermeisters als auch der seines Stellvertreters nicht besetzt sind.

Am 6. Mai wird in Remshalden gewählt

Denn der bisherige Rathauschef Stefan Breiter ist ab 1. April Finanzbürgermeister in Freiburg. Die Wahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers findet erst am 6. Mai statt (hier geht's zu unserem Wahlcheck Remshalden), und danach wird die Wahlsiegerin oder der Wahlsieger auch nicht sofort das Amt antreten können. Als es 2013 das letzte Mal einen Bürgermeisterwechsel in Remshalden gab, als 2013 Norbert Zeidler in Biberach Oberbürgermeister wurde, war es Dieter Schienmann, der als Technischer Beigeordneter die Geschäfte führte, bis Stefan Breiter in Amt und Würden war.

Ehrenamtlicher Bürgermeister müsste Vakanz füllen

In der jetzt drohenden kurzzeitigen Vakanz wäre es dann an den ehrenamtlichen Stellvertretern des Bürgermeisters, die Amtsgeschäfte zu führen. Allen voran käme dieser Job auf den BWV-Gemeinderat Karl Angele zu. Er würde in so einem Fall Gemeinderatssitzungen leiten und Unterschriften unter Dokumente setzen. Auch nicht zu unterschätzen: Gerade ist die Zeit der Vereinshauptversammlungen, bei denen erwartet wird, dass sich ein Mitglied der Rathaus-spitze zeigt.

So weit ist es nun aber noch nicht, vorerst ist Dieter Schienmann einer von derzeit zwei ernsthaften Bewerbern für das Bürgermeisteramt in Urbach. So lange, betont Schienmann, werde er voll in Remshalden da sein. Zwar müsse er im Wahlkampf einige Aufgaben seinen Mitarbeitern übertragen, aber sonst werde er seine Aufgaben voll erfüllen. Lediglich kurz vor der Wahl in Urbach will er einige Tage Urlaub nehmen.

Kandidatur ist eine Überraschung

Dieter Schienmann hat in Remshalden alle überrascht mit seiner Kandidatur. Niemand hatte ihn offenbar für Urbach auf der Rechnung, obwohl Schienmann durchaus im Gespräch war, als es in Remshalden um die Nachfolge von Stefan Breiter ging. Da habe er schon mit dem Gedanken gespielt, berichtet Schienmann. „Ich bin dann aber zu dem Schluss gekommen, dass es innerhalb der Ortschaft, in der man schon tätig ist, keine gute Idee ist, als Bürgermeister zu kandidieren.“ Außerdem sei dann früh Reinhard Molt als Kandidat im Gespräch gewesen. Schienmanns Vorgänger als Technischer Beigeordneter in Remshalden hat sich dann ja auch tatsächlich beworben. „Da wären wir zwei Kandidaten mit ähnlichem Profil gewesen“, sagt Schienmann. Auch deswegen habe er den Gedanken an eine Bewerbung in Remshalden abgehakt.