Remshalden Kinderbetreuung: Hohe Ansprüche, zu wenig Mittel

„Die Ganztagesbetreuung ist ein Witz“

Vor der Sommerpause gab es im Remshaldener Gemeinderat harte Worte für die Gemeinde und insbesondere den Bürgermeister. Es ging um ein Thema, das ein Dauerbrenner ist, und das wir jetzt, wo das Kindergartenjahr nach den Ferien gerade neu gestartet ist, wieder aufgreifen wollen.

„Die Ganztagesbetreuung ist ein Witz“, so lautete das Urteil einer Remshaldener Mutter in der Bürgerfragestunde im Gemeinderat. Ihre Klage: Das, was die Gemeinde derzeit als Ganztagesbetreuung in den Kitas anbiete, reiche hinten und vorne nicht für Familien, in denen beide Eltern berufstätig sein müssen oder wollen. Ihre Frage: Wann gedenkt die Gemeinde, die Öffnungszeiten der Einrichtungen an die Bedürfnisse arbeitender Eltern anzupassen? „Ich habe das Gefühl, dass das nicht unterstützt wird“, so die Mutter, die ihr Anliegen im Angriffsmodus vortrug.

Diskussionsbedarf

Die Frau ging Bürgermeister Stefan Breiter persönlich an und legte ihm eine machohafte, frauenfeindliche Aussage in den Mund, die er in einem Gespräch mit Eltern geäußert habe. Im Gemeinderat stieß sie damit auf ungläubiges Kopfschütteln. Gesamtelternbeiratsvorsitzende Patricia Kilian, die in dem besagten Gespräch dabei war, sagt ganz klar: „Er hat das nicht gesagt.“ Woher die Mutter, die im Gespräch nicht dabei gewesen sei, Breiters angebliche Aussagen hat, wisse sie nicht.

Patricia Kilian sagt auch: Als „Witz“ würde sie das Betreuungsangebot der Gemeinde sicher nicht bezeichnen. Aber Diskussionsbedarf sieht sie durchaus: Die Ganztagesbetreuung, wie sie derzeit gestaltet sei, sei nicht unbedingt so, dass sie allen Wünschen der Eltern entgegenkomme.

Die Sicht der Eltern

Patricia Kilian engagiert sich schon länger als Elternvertreterin, seit zwei Jahren ist sie Gesamtelternbeiratsvorsitzende. Sie hat selbst drei Kinder, im Alter von sieben, vier und zwei Jahren. Selbst sei sie nicht auf eine Ganztagesbetreuung im Kindergarten angewiesen, sagt sie. Die 41-Jährige hat sich dafür entschieden, zu Hause bei den Kindern zu bleiben. „Ich bin da klassisch denkend“, sagt sie. „Ich möchte Zeit mit meinen Kindern haben.“ Das gehe, weil ihr Mann arbeite und mit seinem Gehalt für die Familie sorgen könne.

Doch sie weiß: „In der heutigen Zeit ist es eher Standard, dass beide Elternteile arbeiten.“ Und das oft nicht freiwillig: „Es ist nicht gerade billig, hier zu leben“, sagt Patricia Kilian. Und nicht jeder habe einen Beruf, der genug abwerfe, damit ein arbeitender Elternteil genug nach Hause bringe.

"Mit welchem Arbeitgeber geht das?"

Derzeit bietet die Gemeinde Ganztagsbetreuung von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr, aber am Freitag nur von 7 bis 14 Uhr. „Da fragen sich die Leute: Mit welchem Arbeitgeber geht das?“ sagt Patricia Kilian. Ein häufiger Wunsch sei eine Ausweitung der Zeiten auf Freitagnachmittag oder sogar täglich bis 18 Uhr.

Außerdem gebe es eine Nachfrage nach mehr Flexibilität. Im Kleinkindbereich unter drei Jahren haben die Eltern auch die Möglichkeit, nur drei Tage mit Ganztagsbetreuung zu wählen. Im Kindergartenbereich, für Kinder zwischen drei und sechs Jahren, gibt es aber Ganztagesbetreuung nur für fünf Tage, nicht für weniger.

Mehr Betreuungsangebote müssen finanziert werden

Patricia Kilians Erfahrung ist jedoch: Bei vielen arbeitet ein Elternteil in Teilzeit und der Arbeitgeber hätte gerne, dass sie an zwei Tagen voll da sind. Trotzdem müssten sie, um das leisten zu können, fünf Tage Ganztagsbetreuung buchen und zahlen.

Patricia Kilian nimmt aber auch die Probleme der Gemeinde wahr. „Ich denke, man muss das Ganze sachlich betrachten und nicht so emotional“, meint sie. Mehr Betreuungsangebote müssten auch finanziert werden. Und immerhin gebe es in Remshalden bisher für jedes Kind noch einen Betreuungsplatz.

Das sei in größeren Städten wie Stuttgart ganz anders, weiß sie. Dort gebe es zwar vielleicht ausgedehntere und flexiblere Betreuungszeiten, aber dafür viel zu wenig Plätze. Das bekommt Patricia Kilian so auch von den vielen Eltern mit, die aus Stuttgart nach Remshalden ziehen – ein Umstand, der die Gemeinde vor große Herausforderungen stellt.