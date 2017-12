Remshalden Maskierte brechen in Gärtnerei ein

Remshalden.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist gegen 0.50 Uhr in der Straße Am Kelterwiesenbach in eine Gärtnerei eingebrochen worden. Drei Maskierte verschafften sich durch eine herausgebrochene Glasscheibe Zutritt zum Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie zwei unverschlossene Schränke.