Remshalden Maulwurf-Künstlerin hat sich gemeldet

Warum sie den Maulwurf in den Kreisverkehr gesetzt hat? „Der wollte da hin“, sagt die Frau, die vorerst anonym bleiben möchte. „Dieser hässliche Erdhügel war eine Steilvorlage. Ich dachte: Da muss ein Maulwurf hin.“ Einen politischen Hintergrund habe sie nicht: „Das sollte einfach nur die Leute amüsieren.“

Überwiegende Meinung: Maulwurf zurück auf den Kreisel

Das ist ihr definitiv gelungen. Der Maulwurf aus Pappmaché, etwa einen halben Meter hoch, hockte nur kurz auf dem Kreisel-Hügel, bevor ihn an einem windigen Tag der Wind herunterblies. Doch in der kurzen Zeit kamen viele Leute dort vorbei, sahen ihn und freuten sich. Eine tolle Idee – so lautete der grundsätzliche Tenor der Meinungen in der Remshaldener Facebook-Gruppe, wo Bilder vom Maulwurf und Vermutungen über seine Herkunft geteilt wurden. Die Figur muss unbedingt wieder auf den Kreisel, am besten dauerhaft, so die überwiegende Meinung. Auch Bürgermeister Stefan Breiter outete sich als Fan.

Maulwurf seither im Rathaus

Nachdem die Figur vom Hügel gefallen war, sammelte ihn eine Bürgerin ein und gab ihn im Rathaus ab. Dort sitzt er seitdem als Fundsache auf einem Flur.

Künstlerin: "Ich hätte schon Lust, einen großen zu bauen"

Die Maulwurf-Künstlerin sagt, sie habe sich erst eigentlich gar nicht melden wollen. „Weil ich mich nicht so gerne in den Mittelpunkt stelle“, meint sie. Die Sache habe ja solche Wellen geschlagen, das habe sie gar nicht erwartet. Nun hat sie sich also nach nachdrücklichen Aufrufen doch dazu entschlossen, sich zu ihrem Werk zu bekennen. Und sagt: „Ich hätte schon Lust, einen großen zu bauen, auch mit dem entsprechenden Material.“ Allerdings nicht ganz umsonst, meint die Künstlerin. Wenn man sehe, was andere Gemeinden für ihre Kreisverkehre ausgeben, würde sie schon etwas verlangen. Auf der anderen Seite, überlegt sie, könnte die Gemeinde sich ja dann das Geld für die Bepflanzung des Erdhügels sparen: „Einmal Maulwurf bezahlt, nie wieder bepflanzt.“ Denn ein Maulwurf sitzt nun mal auf einem Erdhügel, nicht auf einem aus Blumen. Bürgermeister Stefan Breiter will nun Kontakt mit der Künstlerin aufnehmen. Man darf gespannt sein.