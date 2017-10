Remshalden Nach Einbruch: Polizeibekannte Männer geschnappt

Remshalden.

Nach einem Einbruch in Geradstetten hat die Polizei drei polizeibekannte junge Männer festgenommen, die den Einbruch begangen haben könnten. Zurzeit wird geprüft, ob die Männer in Haft kommen. Die mutmaßlichen Diebe waren in einen Lebensmittelmarkt in der Alfred-Klingele-Straße eingedrungen. Noch am Sonntagabend nahm die Polizei die drei Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter wird laut Polizei voraussichtlich noch am Montag (16.10.) prüfen, ob die Männer zunächst in eine Justizvollzugsangstalt eingeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat bereits Haftbefehl beantragt.