Remshalden Neue Kita nach Abriss der Realschule geplant

Es sind spannende Entwürfe, die die Architektengemeinschaft „raum.land“ aus Nürnberg für die beiden in Remshalden geplanten Kindertagesstätten vorgelegt hat. Das Büro landete sowohl für das Projekt in der Wilhelm-Enßle-Straße, zu dem auch Wohnungen gehören, als auch für das in der Lilienstraße im Architektenwettbewerb auf dem ersten Platz.

Der Clou bei der Wilhelm-Enßle-Straße ist, dass der Entwurf zwei der dort stehenden Bäume mit einer gewagten Idee einbezieht: Die Planer haben einen großen Balkon vorgesehen, durch den die Bäume hindurchwachsen. Name des Entwurfs ist passenderweise „Kita und Wohnen im Baumhaus“. Bürgermeister Reinhard Molt betont allerdings: Der Balkon in den Bäumen habe bei der Bewertung des Entwurfs nicht die entscheidende Rolle gespielt. „Das Schöne daran war, dass das Anforderungsprofil für die Kita voll erfüllt war“, sagt er.

In der Lilienstraße ist eine Kita ohne Wohnungen geplant

Noch weiter in der Zukunft wie der Bau in der Wilhelm-Enßle-Straße liegt die Umsetzung des Entwurfs für die Kita in der Lilienstraße in Grunbach. Eins nach dem anderen lautet das Motto. Beide Projekte gleichzeitig könnte die Gemeinde finanziell und personell nicht stemmen. 2025 ist die derzeitige Zielmarke für diese Einrichtung.

Hier ist im Gegensatz zur Wilhelm-Enßle-Straße keine Wohnnutzung mit vorgesehen, es soll eine reine Kita mit vier Gruppen entstehen. Das Baugrundstück befindet sich am östlichen Ortsrand von Grunbach, dort, wo jetzt noch der Entdeckerweg der Kirchengemeinden für die Gartenschau liegt. Dieser sei jedoch nicht als dauerhafte Installation gedacht, sagt Bürgermeister Reinhard Molt.

Auf zwei Stockwerken sollen in dem Neubau der Lilienstraße ebenfalls vier Gruppen Platz finden, dabei auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. „Winzerkinder“ nennt das Architekturbüro seinen Entwurf, in Anlehnung an den angrenzenden Schauweinberg im Gartenschau-Bürgerpark und die Kelter der Weingärtnergenossenschaft Remshalden-Schorndorf.