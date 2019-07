Remshalden Öffentlichkeitsfahndung: Frau aus Remshalden vermisst

Die als sehr zuverlässig beschriebene Angestellte Ivana Hranova ist am Freitag, 5. Juli, nicht auf ihrer Arbeitsstelle in Remshalden erschienen. Am Montag, 8. Juli, ist sie als vermisst gemeldet worden und wird seitdem von der Polizei gesucht. Zuletzt gesehen worden war sie am Mittwoch, 3. Juli, gegen 21.30 Uhr. Hranova ist slowakische Staatsangehörige. Sie ist etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur, hat osteuropäisches Aussehen und lange schwarze Haare.

Die Polizei mitteilt, kann ein Gewaltdelikt nicht ausgeschlossen werden. Eine 40-köpfige Sonderkommission ermittelt. Tatverdächtig ist der 30-jährige Kevin Kräge aus Weinstadt. Er soll mit der Vermissten gut bekannt sein und zeitweise eine Beziehung zu ihr gehabt haben.