Remshalden Online-Weinprobe in der Corona-Krise

Live-Stream auf YouTube

„Ich habe die Absage immer weiter aufgeschoben, weil ich einen Weg finden wollte, wie sie doch noch stattfinden kann“, so Sylvie Häfner-Hutt. Die Weinprobe findet also diesen Sonntag wie jedes Jahr um 17 Uhr statt. Allerdings nicht wie sonst auf dem Weingut, sondern per Live-Stream auf Youtube. Das kündigte das Weingut unter anderem auf der neuen Website www.remshaldenverbunden.de an.

„Mir ist klar, dass das nicht dasselbe ist“, sagt Sylvie Häfner-Hutt. „Aber es ist ein Ausweg.“ Sie sehe es nicht ein, dass in den Krisenzeiten alles Positive verloren gehe. Deshalb konnten alle, die an der virtuellen Weinprobe am Sonntag teilnehmen wollen, in den letzten Wochen im Onlineshop des Häfner’schen Weinguts ein „Rosa Frühlingstag Probierpaket“ bestellen. Enthalten waren nicht nur drei neue Sommerweine, sondern auch ebenso viele Rezeptvorschläge, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Häppchen, die es sonst bei der Weinprobe gibt, selbst zubereiten können.