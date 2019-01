Remshalden Polizei rätselt über Gründe von Wohnhausbrand

Remshalden.

Nach einem Brand in einem auch von Flüchtlingen bewohnten Haus in Remshalden sind die Hintergründe weiter unklar. Am Donnerstag schaute sich ein Sachverständiger des Landeskriminalamts den Brandort an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er bestätigte den Verdacht der Kriminalpolizei, dass von Brandstiftung auszugehen sei. Die bisherigen Ermittlungen hätten keinen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat erbracht.