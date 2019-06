Remshalden.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag 21 Uhr und Mittwoch 14.30 Uhr in eine Gaststätte in der Straße Im Salenhäule eingebrochen. Laut Polizei entwendeten sie diverse Gegenstände aus dem Wirtshaus. Der genaue Wert der Beute ist bislang unbekannt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1 000 Euro. Wer etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Remshalden unter der Telefonnummer 07151 2463 melden.