Remshalden Remshalden baut Kitas und Brücken

Die wichtigsten Baumaßnahmen der kommenden drei Jahre

In Grunbach sollen die beiden Brücken über die Rems und die Bahnlinie im Westen des Ortsteils saniert werden. Laut Bauamt kommt 2020 erst die Remsbrücke, dann 2021 die Bahnbrücke dran. Geplante Kosten insgesamt: 1,1 Millionen Euro. Dazu kommt die daran angeschlossene Sanierung der Kreuzung der Rommenhöller Straße mit der Brückenstraße für rund 140 000 Euro.

13 Bushaltestellen sollen zwischen 2020 und 2021 so umgebaut werden, damit dort ein barrierefreier Einsteig in die Busse für Rollstuhlfahrer oder anderweitig in der Mobilität eingeschränkte Menschen entsteht. Das sind, meist beide Fahrtrichtungen, folgende Haltestellen: Buoch Gemeindehaus, Geradstetten Mitte, Geradstetten Rathaus, Grunbach Bahnhof, Grunbach Kelterstraße, Hebsack Lindenplatz, Rohrbronn. Geplante Kosten insgesamt: fast 800 000 Euro

Der Neubau der Hebsacker Brücke steht ab 2020 an. Remshalden hat im Haushalt dafür 321 000 Euro eingeplant, die Gemeinde teilt sich die Kosten hälftig mit dem Nachbarn Winterbach.

Die Sanierung der Rohrbronner Straße für voraussichtlich rund 910 000 Euro ist für die Jahre 2021/22 geplant.

Für den Grunderwerb in der Neuen Mitte am Rathaus in Geradstetten sind 250 000 Euro für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Das Areal harrt seit vielen, vielen Jahren der Entwicklung. Mit was, das ist noch die Frage, bisherige Konzepte sehen unter anderem einen Standort für einen Supermarkt und Wohnungen vor, auch über eine neue Mehrzweckhalle wurde diskutiert. Derzeit ist die Umsetzung noch blockiert, weil für das Areal Hochwassergefahr besteht.

Anfang 2023 sollen zwei neue große Kinderhäuser in Betrieb gehen, in der Wilhelm-Enßle-Straße in Geradstetten und in der Lilienstraße in Grunbach. Beide zusammen sollen laut derzeitiger Kostenschätzung rund 12,7 Millionen Euro teuer sein.

Ganz nebenbei werden im Untergrund Leitungen und Kanäle erneuert und neu verlegt. Allein 500 000 Euro fließen 2020 in die Sanierung von Kanälen im Inliner-Verfahren, bei dem ein Schlauch hineingeschoben wird, um sie abzudichten, ohne komplett aufgraben zu müssen.

Viele Pläne und Konzepte: Lärm, Verkehr, Ausstattung der Schulen

Neben bereits konkret vorgesehenen Bauprojekten will die Gemeinde eine Reihe von Planungen angehen. Dazu gehören:

Medienentwicklungspläne für alle drei Schulen, die die Frage beantworten sollen, wie man sie in Sachen Digitalisierung ausstatten muss und will.

die Sportentwicklungsplanung, bei der unter anderem alle Sportplätze und Hallen auf den Prüfstand gestellt werden: Kann man auf welche verzichten? Muss man neue bauen? Wie muss man die bestehenden weiterentwickeln?

ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept, das alle Arten der Fortbewegung innerhalb der Gemeinde in den Blick nimmt und aus einer großen Bestandsaufnahme Verbesserungen ableiten soll

ein Lärmaktionsplan

städtebauliche Entwicklungskonzepte wie für das Areal der ehemaligen Ernst-Heinkel-Realschule, wo derzeit die Gebäude abgerissen werden

Alle diese Konzepte zusammen sollen dann in ein großes, umfassendes Gemeindeentwicklungskonzept einfließen, das die Ziele für die Kommunalpolitik in Remshalden aufführt, bündelt und priorisiert. Damit, so erklärt Kämmerin Gaby Scheidel, könne man dann bei jeder anstehenden Investition schauen: „Passt diese Maßnahme zu dem Weg, den ich gehen will, oder nicht?“

Schulden steigen: Müssen Gebühren und Steuern hoch?

Insbesondere die Rieseninvestition in die beiden neuen Kindertagesstätten machen für die Gemeinde bis 2023 große Kreditaufnahmen nötig. Während der Bund die Schwarze Null propagiert, ist Remshalden wie viele andere Kommunen gezwungen, Schulden zu machen, damit Pflichtaufgaben wie die Kinderbetreuung gestemmt werden können. Geplanter Stand der Schulden im Kernhaushalt bis Ende 2023: 16,6 Millionen Euro. Dazu kommen die geplanten Schuldenstände bis 2023 in den Eigenbetrieben Gemeindewerke (8,2 Millionen Euro) und Abwasserbeseitigung (10,5 Millionen Euro).

Auch die Deckung der laufenden Ausgaben wie für das Personal in Verwaltung oder Kindergärten wird für die Gemeinde zunehmend problematisch. 2020 gelingt der Haushaltsausgleich nur, indem Geld aus der Rücklage entnommen wird.

Mal wieder stand bei der Präsentation von Kämmerin Gaby Scheidel im Gemeinderat deswegen das Wort Haushaltskonsolidierung im Zentrum. Eine Haushaltsstrukturkommission soll alles durchleuchten, präzisiert sie auf Anfrage: Wo sind Sparmaßnahmen möglich? Wo müssen höhre Einnahmen her? Das schließt auch die unpopuläre Frage nach der Höhe von Gebühren- und Steuersätzen ein.