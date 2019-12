Remshalden-Rohrbronn Schuppen fängt Feuer

Bei einer privaten Geburtstagsfeier unterhalb von Rohrbronn gerät auf einem Wiesen- und Baumgrundstück am Samstagabend ( 28.12. ) gegen 23 Uhr ein umgebauter Bauwagen ( Schuppen ) in Brand. Alle Partygäste bleiben unversehrt und konnten nach vergeblichen Löschversuchen ins Freie gelangen. Die Feuerwehr Remshalden rückte mit 6 Fahrzeugen und 39 Mann an. Die Polizei sperrte die Landesstraße zwischen Rohrbronn und Winterbach komplett, da die Feuerwehr die Straße blockierte und Löschwasser zu Eis gefror. Die Straßenmeisterei streute ab.