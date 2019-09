Remshalden Schicke Schlitten und heiße Öfen beim Seifenkistenrennen

Remshalden-Grunbach. 35 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben beim ersten Seifenkistenrennen der Evangelischen Gesellschaft in der Nähe des Bürgerparks mitgemacht. Neben Anfängern waren auch Profis vertreten. Unter anderem der Weltmeister Armin Braun zeigte, was in so einem Wagen alles stecken kann.