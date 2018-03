Remshalden/Schorndorf Falschfahrerin auf B29

Remshalden/Schorndorf.

Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, ist am Freitagabend kurz vor 22 Uhr ein Falschfahrer auf der B 29 gemeldet worden. Eine ältere Frau mit einem silberfarbenen Mercedes fuhr in Remshalden auf die falsche Fahrbahn der Bundesstraße auf. Sie fuhr dann in Richtung Aalen. Zwischen Winterbach und Schorndorf soll sie dann gewendet haben und wieder auf der richtigen Seite zurück nach Remshalden gefahren sein.